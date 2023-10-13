Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, попереду на Сили оборони чекає напружена битва за Авдіївку.

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Що відбувається довкола Авдіївки

На одному з флангів Авдіївки протягом 13 жовтня росіяни не здійснювали суттєвих спроб наступу. Але це не означає, що за 2 години ця ситуація не зміниться.

В Авдіївці завжди будо спекотно, починаючи з 2014 року. Однак наступ, розпочатий Росією 10 жовтня, є найсуттєвішим за всю історію битви за Авдіївку. Все дуже серйозно, і за відчуттями цей тиск буде продовжуватися, аж допоки Сили оборони не розіб’ють ворога,

– припустив Фірсов.

Це означає, що лише завдання агресору непоправних втрат може змусити його відмовитись від подальших штурмів міста.

Тактика росіян залишається незмінною

За словами Фірсова, українських військових дуже здивувало, що при штурмі Авдіївки росіяни повторюють свої минулі помилки, рухаючись до українських позицій колонами в 10 машин. Це суттєво контрастує навіть із боями за Бахмут, у яких штурмові групи ворога діяли значно обережніше.

Єгор Фірсов про тактику ворога поблизу Авдіївки: дивіться відео

"На нашій ділянці ворог міг наступати навіть групами до 40 військових. Звичайно, у відповідь по них працювала артилерія, і, як то кажуть, "одна нога тут, інша там". Тобто, ця група була розбита", – розповів військовослужбовець.

Ніякої зміни тактики у росіян немає. Вони, як і раніше, полягає в тому, щоб:

засипати позиції артилерійськими снарядами та спробувати стерти місто з лиця Землі. Станом на зараз від довоєнної Авдіївки дуже мало лишилось.

перти вперед настільки довго, наскільки це буде потрібно, аж поки не буде досягнуто поставленої цілі.

При цьому втрати ворога обраховуються батальйонами, зокрема і танковими. Тому стратегія ворога є повністю зрозумілою для Сил оборони.

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