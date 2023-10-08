Унаслідок обстрілу є постраждалі, зокрема дитина. Наразі розпочато розслідування.

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Росія вдарила по Костянтинівці

8 жовтня о 06:25 окупанти обстріляли Костянтинівку, ймовірно, з використанням крилатої ракети ОТРК "Іскандер". Вони поцілили по житловій забудові.

Унаслідок удару постраждали четверо мешканців: 9-річна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син. У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку. Під час атаки люди перебували у власних будинках, неподалік яких влучила ракета.

Крім того, пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі.

Наслідки ворожого удару / фото прокуратури

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