Унаслідок обстрілу є постраждалі, зокрема дитина. Наразі розпочато розслідування.
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Росія вдарила по Костянтинівці
8 жовтня о 06:25 окупанти обстріляли Костянтинівку, ймовірно, з використанням крилатої ракети ОТРК "Іскандер". Вони поцілили по житловій забудові.
Унаслідок удару постраждали четверо мешканців: 9-річна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син. У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку. Під час атаки люди перебували у власних будинках, неподалік яких влучила ракета.
Крім того, пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі.
Наслідки ворожого удару / фото прокуратури
Попередній масований ракетний удар по Костянтинівці
- Нагадаємо, що окупанти 6 вересня також вдарили по Костянтинівці. Серед поранених були не лише цивільні, а й рятувальник.
- Кількість загиблих внаслідок атаки по Костянтинівці становила 17 осіб. Наймолодшому вбитому було 18 років, найстаршій – 83.
- Відомо, що росіяни пошкодили два п'ятиповерхові будинки – постраждали 122 квартири та 28 торговельних павільйонів, ще 8 – знищено.
- У прокуратурі розповідали, що російські терористи влучили по одному з ринків у середмісті. Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа.