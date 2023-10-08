Росія змінила тактику, почавши накопичувати крилаті ракети. Для чого їм це 24 Каналу пояснила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, також розповівши про актуальну загрозу ракетних обстрілів.

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Чому зменшились атаки крилатими ракетами

Є кілька версій, чому російські окупанти вирішили зараз надавати перевагу атакам балістикою та надзвуковими ракетами.

Не можна ігнорувати такий висновок аналітики, що росіяни накопичують ті ракети, які збиваються, Х-101, Х-555, Х-55. Їх можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже в час опалювального сезону,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Росія знову може вдатися до енергетичного терору України, який викликаний особливостями самого періоду.

"Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли", – заявила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про удари балістикою: дивіться відео

Яка небезпека для України зараз

Корабельне угруповання ворога станом на сьогодні зосереджено в Чорному морі, з Азовського – окупанти усе вивели.

Зараз на бойовому чергуванні є 10 одиниць. Крім того, вивели росіяни підводний ракетоносій – Україні загрожують 4 ракети типу "Калібр". Нагадаю, що пуски з підводного човна виявити складніше.

Знову проглядається згадана тактика – (використання – 24 Канал) балістики, надзвукових ракет або ускладнене виявлення під час пуску підводного човна,

– додала Гуменюк.

В ОК "Південь" закликали відповідально підходити до сигналів повітряної тривоги та негайно на них реагувати, тому що такі пуски росіян можуть бути дуже швидкісними.

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