На жаль, ніч проти 7 жовтня була тривожною для мешканців Одеської області. Ворог продовжує обстрілювати її. Правда, цього разу замість "Шахедів" бив ракетами "Онікс".
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Що відомо про атаку
Як зазначають у Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Їх ворог випустив з берегового ракетного комплексу "Бастіон", розташованого у тимчасово окупованому Криму.
Наслідки ракетного удару по Одещині "Оніксами" / Фото Сил оборони півдня України
Відомо, що російські загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури.
Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Крім того, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.
Звернімо увагу, що о 02:00 моніторингові канали повідомили, що у бік Одеси летять ракети типу "Онікс". Уже через кілька хвилин надійшла інформація, що "цілі зникли в області".
У каналі зауважили, що попередити про атаки "Оніксами" не завжди вдається заздалегідь. А все тому, що вони надзвукові та запускаються з короткої відстані.
Уночі атакували Миргород
- Звернімо увагу на те, що цієї ночі гучний вибух пролунав також у Миргороді. За попередньою інформацією, окупанти могли атакувати місто "Іскандерами".
- Власне, о 23:55 стало відомо, що у напрямку Полтавщини рухається повітряна ціль. Тож, місцевих мешканців закликали не покидати укриттів.
- За 3 хвилини після півночі повідомили, що у Миргороді пролунав вибух. Власне, тоді й виникло припущення, що окупанти по місту били "Іскандерами".
- О 00:11 моніторингові канали зазначили, що всі ворожі цілі, які летіли на Полтавщину, припинили своє існування. Також був відбій повітряної тривоги в області.
- Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін пізніше зазначив, що росіяни атакували область. Він додав, що всю інформацію повідомить згодом.