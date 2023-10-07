На жаль, ніч проти 7 жовтня була тривожною для мешканців Одеської області. Ворог продовжує обстрілювати її. Правда, цього разу замість "Шахедів" бив ракетами "Онікс".

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Що відомо про атаку

Як зазначають у Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Їх ворог випустив з берегового ракетного комплексу "Бастіон", розташованого у тимчасово окупованому Криму.

Наслідки ракетного удару по Одещині "Оніксами" / Фото Сил оборони півдня України

Відомо, що російські загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури.

Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Крім того, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.

Звернімо увагу, що о 02:00 моніторингові канали повідомили, що у бік Одеси летять ракети типу "Онікс". Уже через кілька хвилин надійшла інформація, що "цілі зникли в області".

У каналі зауважили, що попередити про атаки "Оніксами" не завжди вдається заздалегідь. А все тому, що вони надзвукові та запускаються з короткої відстані.

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