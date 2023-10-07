К сожалению, ночь на 7 октября была тревожной для жителей Одесской области. Враг продолжает обстреливать ее. Правда, на этот раз вместо "Шахедов" бил ракетами "Оникс".

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Что известно об атаке

Как отмечают в Силах обороны юга Украины, оккупанты били по Одесщине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Их враг выпустил из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.

Последствия ракетного удара по Одесской области "Ониксы" / Фото Сил обороны юга Украины​

Известно, что российские захватчики попали в пансионат в рекреационной зоне, а также зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Также обломками ракет и взрывной волной вызвал пожар в гаражном кооперативе. Кроме того, повреждено несколько многоквартирных домов.

Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала.

Обратим внимание, что в 02:00 мониторинговые каналы сообщили, что в сторону Одессы летят ракеты типа "Оникс". Уже через несколько минут поступила информация, что "целые исчезли в области".

В канале отметили, что предупредить об атаках "Ониксами" не всегда удается заранее. Все потому, что они сверхзвуковые и запускаются с короткого расстояния.

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