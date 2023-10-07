Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що росіяни не б'ють ракетами навмання. Передує запуску збір даних, адже такого озброєння у ворога не так уже й багато.

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Детально прораховують плани

Спікера спитали, чи міг бути удар результатом роботи навідників, чи ворог заздалегідь готується до атаки. За словами Юрія Ігната, вся інформація перед ударом детально аналізується та вивчається ворогом. Просто так ракету "Іскандер" ніхто запускати не буде, адже вона не лише коштує мільйони. Таких ракет просто не так уже й багато у ворога.

Тому противник детально прораховує плани, використовує всі дані розвідок. Ясно, що є, особливо в прифронтових містах, агентура, яка може якось координувати завдання ракетних ударів. Плюс не забувайте, що ворог фактично без проблем прослуховує будь-які телефони мобільних операторів,

– зазначив Ігнат.

За його словами, те ж відбувається у соціальних мережах, де люди часто обмінюються між собою інформацією. На жаль, усе це читається та може бути використане, а точніше, використовується російськими військами на 100 відсотків.

Речник Повітряних сил зазначив, що деталізувати, обговорювати телефоном, що і де саме відбувається, хто та куди їде, не варто. Адже це окупанти проаналізують та можуть використати наступного разу, щоб вдарити по Україні.

Балістику виявити складно

Юрій Ігнат зазначив, що балістику радіолокаційно складно виявити. Відтак, коли між місцем запуску та місцем прильоту незначна відстань, у людей є фактично хвилини, щоб бодай якось відреагувати.

Якщо в нас є інформація, у Сил оборони, у розвідки, у партнерів, що може бути використано ракетне озброєння на тому чи іншому напрямку, одразу одна – дві – три області стають червоними. Але інколи такої інформації немає,

– додав він.

Зазначимо, що внаслідок атаки по магазину та кафе у селі Гроза, що на Харківщині, загинули 52 людини. Втім, кількість жертв може зрости, адже на місці удару знайшли частини тіла.