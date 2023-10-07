Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне не бьют ракетами наугад. Предшествуют запуску сбор данных, ведь такого вооружения у врага не так уж много.

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Подробно просчитывают планы

Спикера спросили, мог ли быть удар результатом работы наводчиков, или враг заранее готовится к атаке. По словам Юрия Игната, вся информация перед ударом подробно анализируется и изучается врагом. Просто так ракету "Искандер" никто запускать не будет, ведь она не только стоит миллионы. Таких ракет просто не так уж много у врага.

Поэтому противник подробно просчитывает планы, использует все данные разведки. Ясно, что есть, особенно в прифронтовых городах, агентура, которая может как-то координировать нанесение ракетных ударов. Плюс не забывайте, что враг фактически без проблем прослушивает любые телефоны мобильных операторов,

– отметил Игнат.

По его словам, то же происходит в социальных сетях, где люди часто обмениваются информацией. К несчастью, все это читается и может быть использовано, а точнее, используется русскими войсками на 100 процентов.

Спикер Воздушных сил отметил, что детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит. Это ведь оккупанты проанализируют и могут использовать в следующий раз, чтобы ударить по Украине.

Баллистику выявить сложно

Юрий Игнат отметил, что баллистику радиолокационно сложно обнаружить. Следовательно, когда между местом запуска и местом прилета незначительное расстояние, у людей есть фактически минуты, чтобы хоть как-то отреагировать.

Если у нас есть информация, у Сил обороны, разведки, партнеров, что может быть использовано ракетное вооружение на том или ином направлении, сразу одна – две – три области становятся красными. Но иногда такой информации нет,

– добавил он.

Отметим, что в результате атаки по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области, погибли 52 человека. Впрочем, количество жертв может возрасти, ведь на месте ушиба нашли части тела.