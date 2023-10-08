Россия изменила тактику, начав накапливать крылатые ракеты. Зачем им это, 24 Каналу объяснила руководительница координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, также рассказав об актуальной угрозе ракетных обстрелов.
Смотрите также Сеяли смерть в Чечне и Украине: чем опасны ракеты Х-59 и каким областям угрожают
Почему уменьшились атаки крылатыми ракетами
Есть несколько версий, почему российские оккупанты решили сейчас отдавать предпочтение атакам баллистики и сверхзвуковыми ракетами.
Нельзя игнорировать такой вывод аналитики, что россияне накапливают те ракеты, которые сбиваются, Х-101, Х-555, Х-55. Их могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона,
– отметила Наталья Гуменюк.
Россия снова может прибегнуть к энергетическому террору Украины, вызванному особенностями самого периода.
"Для эффекта поддержания своего присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения и выравнивания коэффициента атаки и ущерба сейчас они могут применять точечные ракетные удары. Баллистикой, сверхзвуковыми ракетами – для поддержки понимания, что они еще не проиграли", – заявила Гуменюк.
Наталья Гуменюк об ударах баллистикой: смотрите видео
Какая опасность для Украины сейчас
Корабельная группировка врага на сегодня сосредоточена в Черном море, из Азовского – оккупанты все вывели.
Сейчас на боевом дежурстве 10 единиц. Кроме того, вывели россияне подводный ракетоноситель – Украине угрожают 4 ракеты типа "Калибр". Напомню, что пуски с подлодки обнаружить сложнее.
Вновь просматривается упомянутая тактика – (использование – 24 Канал) баллистики, сверхзвуковых ракет или осложненное обнаружение при пуске подводной лодки,
– добавила Гуменюк.
В ОК "Юг" призвали ответственно подходить к сигналам воздушной тревоги и немедленно на них реагировать, потому что такие пуски россиян могут быть очень скоростными.
Последние обстрелы Украины
- В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Одесчину сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Выпускают их из берегового ракетного комплекса "Бастион". К сожалению, ПВО не смогла перехватить ракеты, поэтому россияне попали в пансионат и зернохранилище. Из-за атаки пострадали 4 человека, им оказали необходимую помощь.
- Той же ночью россияне ударили по Миргороду, что в Полтавской области, ракетой "Искандер". Из-за взрыва ракеты пострадало 9 домов, однако, к счастью, обошлось без жертв.
- Накануне, утром 6 октября, захватчики еще раз атаковали Харьков "Искандерами". Под ударами находился центральный район. В результате попадания было немало раненых – около 30 человек. К сожалению, были также жертвы. Погиб 10-летний мальчик и его бабушка.