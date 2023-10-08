Россия изменила тактику, начав накапливать крылатые ракеты. Зачем им это, 24 Каналу объяснила руководительница координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, также рассказав об актуальной угрозе ракетных обстрелов.

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Почему уменьшились атаки крылатыми ракетами

Есть несколько версий, почему российские оккупанты решили сейчас отдавать предпочтение атакам баллистики и сверхзвуковыми ракетами.

Нельзя игнорировать такой вывод аналитики, что россияне накапливают те ракеты, которые сбиваются, Х-101, Х-555, Х-55. Их могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона,

– отметила Наталья Гуменюк.

Россия снова может прибегнуть к энергетическому террору Украины, вызванному особенностями самого периода.

"Для эффекта поддержания своего присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения и выравнивания коэффициента атаки и ущерба сейчас они могут применять точечные ракетные удары. Баллистикой, сверхзвуковыми ракетами – для поддержки понимания, что они еще не проиграли", – заявила Гуменюк.

Наталья Гуменюк об ударах баллистикой: смотрите видео

Какая опасность для Украины сейчас

Корабельная группировка врага на сегодня сосредоточена в Черном море, из Азовского – оккупанты все вывели.

Сейчас на боевом дежурстве 10 единиц. Кроме того, вывели россияне подводный ракетоноситель – Украине угрожают 4 ракеты типа "Калибр". Напомню, что пуски с подлодки обнаружить сложнее.

Вновь просматривается упомянутая тактика – (использование – 24 Канал) баллистики, сверхзвуковых ракет или осложненное обнаружение при пуске подводной лодки,

– добавила Гуменюк.

В ОК "Юг" призвали ответственно подходить к сигналам воздушной тревоги и немедленно на них реагировать, потому что такие пуски россиян могут быть очень скоростными.

Последние обстрелы Украины