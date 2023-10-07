Известно, что после полуночи взрывы прогремели в Миргородском районе. Предшествовали этому сообщения от мониторинговых каналов, что на Миргород летит, вероятно, "Искандер".
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Что известно о последствиях атаки
О них рассказал глава ОВА Дмитрий Лунин. По его словам, ракета российских захватчиков взорвалась в Миргородском районе. В результате повреждения получили 9 частных домов. Прошло без пострадавших.
Заметим, что в 00:37 Дмитрий Лунин отметил, что россияне атаковали Полтавщину. Он отметил, что во время воздушной тревоги звук взрыва был слышен в Миргородском районе. Также заявил, что информацию по поводу по критической или гражданской инфраструктуре выясняют.
Обратим внимание, что мониторинговые каналы в 23:55 6 октября сообщили, что зафиксировано движение цели в направлении Полтавской области. А уже в 23:56 призвали жителей Миргорода перейти к укрытиям.
Собственно, о взрыве стало известно уже в 00:03. Тогда мониторинговые каналы предположили, что враг мог запустить крылатую ракету типа "Искандер-К". Собственно, это тот самый "Калибр", но запущенный с наземной установки.
Россияне атаковали также "Одесщину"
- В Силах обороны юга Украины отметили, что россияне атаковали Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс. Их оккупанты выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного на временно оккупированном полуострове Крым.
- Враг попал в здание пансионата в рекреационной зоне. Также попал в зернохранилище припортовой инфраструктуры.
- По имеющейся информации, обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Также повреждения получили несколько многоквартирных домов.
- Глава ОВА Олег Кипер позже актуализировал данные. Он отметил, что целями российских захватчиков стала гражданская и припортовая инфраструктура.
- В результате атаки пострадали четыре человека. По его словам, у них легкие ранения от обломков стекла. Потерпевшие получили всю необходимую медицинскую помощь.