Эта семья раньше уехала из Харькова и не так давно вернулась в город. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Последствия ракетного удара по Харькову

Два района Харькова находились под ударами. В общей сложности пострадали 30 человек. Многим людям нужно будет расселение, с утра службы работают, чтобы помочь гражданам. На месте ударов работает техника, также разбирают завалы.

К сожалению, в результате ракетного удара погибли два человека: 10-летний мальчик и его бабушка, которой было 67 лет. Недавно семья вернулась в Харьков.

На верхнем этаже трехэтажки просто просыпалась семья. Три человека там спасены. Пострадал 11-месячный мальчик именно из этой квартиры. Его старший брат 10-летний и его бабушка, к сожалению, погибли. Эта семья недавно вернулась в Харьков. Люди уезжали и только что вернулись,

– сказала Черненко.

Начальник Следственного управления Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на месте изъяли остатки ракеты "Искандер".

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сейчас обращаются семьи, которым нужно расселение. Всех, кто в этом нуждается, разместят в гостиницах и обеспечат всем необходимым.

"Мы сейчас делаем квартирный обход. Тоже будем размещать в гостиницах, доставлять все необходимое, чтобы люди были в более-менее нормальных условиях", – сказал мэр.

Детали о последствиях и жертвах удара по Харькову: смотрите видео

Удары по области

Анна Черненко отметила, что, кроме ударов по Харькову, в эти сутки также были удары по области. Один из них – в Волчанске. Там три человека были ранены: женщина и мужчина старше 75 лет и 25-девушка с инвалидностью, которая жила с ними. Семье полностью разбило дом, там был пожар.

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