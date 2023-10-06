Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Кроме того, враг мог применить тот тип вооружения, смертоносную работу которого, к сожалению, своевременно не удается обнаружить.

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В то же время, его точный тип еще предстоит установить.

Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать,

– сказал он.

Игнат добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, предоставляемыми украинской стороной партнерами, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".

"То есть воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", – добавил полковник.

Спикер добавил, что снаряды, запущенные из реактивной артиллерии, также летят считанные секунды.

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