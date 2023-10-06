Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Крім того, ворог міг застосувати той тип озброєння, смертоносну роботу якого, на жаль, своєчасно не вдається виявити.

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Водночас його точний тип ще належить встановити.

Треба дочекатися, коли побачать уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти,

– сказав він.

Ігнат додав, що Повітряні сили ЗСУ користуються даними, які надають українській стороні партнери, даними розвідки, коли є така інформація, і "безумовно оголошується ракетна небезпека".

"Тобто повітряна тривога – загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш", – додав полковник.

Речник додав, що снаряди, запущені з реактивної артилерії, також летять лічені секунди.

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