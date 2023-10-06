Россия нанесла очередной удар прямо по центру Харькова. В результате погиб 10-летний мальчик.

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Одно из попаданий было в жилой дом

По предварительной информации, оккупанты ударили по мирному городу "Искандерами". Россияне попали в жилой дом.

Из-под завалов в одеяле достали тело ребенка, мальчик, скорее всего, еще спал,

– написал начальник ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Из-под завалов вытащили тело ребенка / Фото Сергея Болвинова

Вторая ракета также упала в центре города, но возле офисных и жилых домов. На месте прилета работают специалисты, собирающие доказательства преступления России.

Также там идет разбор завалов и поиск раненых.

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