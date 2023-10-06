Росія завдала чергового удару прямо по центру Харкова. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик.

Дивіться також Ракета прилетіла майже в готель: у Харкові під удар потрапили журналісти португальського каналу

Одне з влучань було у житловий будинок

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по мирному місту "Іскандерами". Росіяни поцілили у житловий будинок.

З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини, хлопчик, скоріше за все, ще спав,

– написав начальник ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Обрежно! Далі – чутливий контент, 18+



З-під завалів витягнули тіло дитини / Фото Сергія Болвінова

Друга ракета так само впала у центрі міста, але біля офісних та житлових будинків. На місці прильоту працюють спеціалісти, які збирають докази злочину Росії.

Також там триває розбір завалів та пошук поранених.

У Харкові вибухи пролунали до оголошення тривоги