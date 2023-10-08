В результате обстрела есть пострадавшие, в частности ребенок. Сейчас начато расследование.

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Россия ударила по Константиновке

8 октября в 06:25 оккупанты обстреляли Константиновку, вероятно, с использованием крылатой ракеты ОТРК "Искандер". Они попали по жилой застройке.

В результате удара пострадали четверо жителей: 9-летняя девочка, ее 44-летняя мать, женщина 64 лет и 41-летний сын. У раненых диагностированы ушибы, осколочные ранения и сотрясение головного мозга. Во время атаки люди находились в собственных домах, недалеко от которых попала ракета.

Кроме того, повреждены 10 многоэтажных жилых домов, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.

Последствия вражеского удара / фото прокуратуры

Предыдущий массированный ракетный удар по Константиновке