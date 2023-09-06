Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також внаслідок атаки загинула дитина.

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Клименко розповів, що станом на 15:59 відомо про 44 постраждалих:

16 людей загинули,

28 зазнали поранень.

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Серед потерпілих – рятувальник. ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим,

– зазначив міністр.

Він додав, що надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Атака пошкодила близько 30 торгових павільйонів.

Дивіться фото з місця удару / Фото Ігоря Клименка та Офісу генпрокурора

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Кількість постраждалих зросла

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

6 вересня 2023 року, близько 14:00, окупанти обстріляли Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по одному з ринків у середмісті. Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа,

– мовиться у повідомленні.

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У прокуратурі додали, що кількість травмованих зросла до 31. Усі вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають невідкладну медичну допомогу. Також за попередніми даними:

пошкоджені 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку;

вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об'єктів.

"Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди. Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ", – підсумували в Офісі генпрокурора.

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