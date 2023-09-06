Трагедія трапилась орієнтовно посеред дня 6 вересня. На місці спалахнула пожежа.

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Що відомо про атаку росіян на Костянтинівку

Кореспондент "Радіо Свобода" з місця події повідомив, що попередньо внаслідок удару по Костянтинівці загинули 16 осіб.

За його словами, росіяни в місті вдарили по території цивільного об'єкта. Там спалахнула пожежа.

За неперевіреними даними, ворог влучив по Костянтинівці ракетою С-300.

Донецька обласна військова адміністрація підтвердила виданню hromadske дані про трагедію. За їхніми словами, поранено вже 18 людей. Всі постраждалі унаслідок російської атаки – цивільні.

Росія вбила десятки мирних людей: відео з міста

Російська атака забрала життя мирних людей у Костянтинівці: відео

Трагедія посеред Костянтинівки / Фото "Радіо Свобода" та з телеграм-каналів

Володимир Зеленський заявив, що Росія вбила у Костянтинівці 16 людей.

Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!

– написав президент.

Він заявив, що треба якнайшвидше перемогти це російське зло.

Атака на Костянтинівку: дивіться відео

(Обережно! Не радимо дивитись чутливим людям)

Росія атакувала ринок та вбила щонайменше одну дитину

Денис Шмигаль повідомив, що серед загиблих є дитина.

Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них – 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким,

– заявив прем'єр-міністр.

За його словами, всі служби працюють на місці, пожежу вдалось локалізувати. На місці людям допомагають рятувальники, поліцейські та медики.

Шмигаль додав, що російським військам не буде прощення і спокою, а буде відплата.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім рідним загиблих. Країна-терорист має відповісти за все зло на українській землі.