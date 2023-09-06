Трагедия произошла ориентировочно в середине дня 6 сентября. На месте вспыхнул пожар.
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Что известно об атаке россиян на Константиновку
Корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия сообщил, что предварительно в результате удара по Константиновке погибли 16 человек.
По его словам, россияне в городе ударили по территории гражданского объекта. Там вспыхнул пожар.
По непроверенным данным, враг попал по Константиновке ракетой С-300.
Донецкая областная военная администрация подтвердила изданию hromadske данные о трагедии. По их словам, ранены уже 18 человек. Все пострадавшие в результате российской атаки – гражданские.
Россия убила десятки мирных людей: видео из города
Российская атака унесла жизни мирных людей в Константиновке: видео
Трагедия посреди Константиновки / Фото "Радио Свобода" и телеграм-каналов
Владимир Зеленский заявил, что Россия убила в Константиновке 16 человек.
Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!
– написал президент.
Он заявил, что нужно как можно быстрее победить это российское зло.
Атака на Константиновку: смотрите видео
(Осторожно! Не советуем смотреть чувствительным людям)
Россия атаковала рынок и убила по меньшей мере одного ребенка
Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших есть ребенок.
В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них – 1 ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким,
– заявил премьер-министр.
По его словам, все службы работают на месте, пожар удалось локализовать. На месте людям помогают спасатели, полицейские и медики.
Шмигаль добавил, что российским войскам не будет прощения и покоя, а будет возмездие.