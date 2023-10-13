Оккупанты сосредоточили возле Авдеевки немало сил, накапливавшихся в течение месяцев. Полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ресурса на такие активные штурмовые действия им хватит не менее чем на неделю – две.

Смотрите также Россияне снова пошли в наступление: как через неделю изменилась карта фронта

Чего хотят достичь оккупанты

По мнению полковника запаса, у россиян есть три задачи в Авдеевке, которые они сейчас пытаются выполнить:

попробовать оттянуть линию боевого столкновения за Карловское водохранилище, западнее Донецка. Это важно для того, чтобы обезопасить Донецк, Макеевку и Ясиноватую от ударов украинского высокоточного оружия;

за Карловское водохранилище, западнее Донецка. Это важно для того, чтобы обезопасить Донецк, Макеевку и Ясиноватую от ударов украинского высокоточного оружия; отправить положительный информационный посыл , ведь в последнее время у россиян много потерь: тысячи военных убиты, уничтожены сотни танков, ББМ, артиллерии. Авдеевка может стать таким информационным поводом для оккупантов;

, ведь в последнее время у россиян много потерь: тысячи военных убиты, уничтожены сотни танков, ББМ, артиллерии. Авдеевка может стать таким информационным поводом для оккупантов; окружить украинский гарнизон в Авдеевке для того, чтобы можно было "торговаться" с военно-политическим руководством Украины о замораживании боевых действий и наступлении ВСУ. Потому что русским нечего противопоставить продвижению наших военных на Юге.

Последние месяцы они собирали достаточно сил и средств для того, чтобы начали атаки на Авдеевский гарнизон. Разведка это видела и гарнизон был подготовлен. Там есть где прикрыться, за десять лет в Авдеевке выстроена серьезная система обороны,

– подчеркнул Роман Свитан.

В частности, говорится и об Авдеевском коксохимическом заводе. Его можно назвать маленькой "Азовсталью", ведь там также много подземных коммуникаций, которые используют ВСУ для обороны.

Кроме того, напомним, что в целом оборона Авдеевки удерживается уже почти 10 лет – с 2014 года.

Роман Свитан о задачах россиян в Авдеевке: смотреть видео

Город хотят уничтожить

Поскольку россияне таки накопить силы и средства для наступления в районе Авдеевке, ситуация там действительно очень сложная и напряженная.

Боевого запаса, который у них есть в районе этой агломерации, хватит как минимум на 1 – 2 недели. Подключают авиацию, пытаются уравнять Авдеевку с землей в таком же режиме, как уничтожили Бахмут,

– заметил полковник запаса.

Для этого бомбардируют город за коксохимический завод управляемыми авиационными бомбами из вертолетов и самолетов. Отрабатывать пытаются ниже установленных систем ПВО.

"Перед ними задача стереть Авдеевку с лица земли и постараться или выжать, или взять в окружение наш гарнизон", – добавил Свитан.

Несмотря на очень сложную ситуацию, ВСУ держат оборону. Готовясь к широкому наступлению россиян, там заминировали дороги. Те направления, которые невозможно было заменять, украинские военные взяли под огневой контроль, поэтому у оккупантов намного увеличились потери в артиллерии и в живой силе.

Ситуация в Авдеевке: последние новости