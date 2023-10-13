Об этом сообщил руководитель ОП. Андрей Ермак подчеркнул, что украинская армия удерживает позиции в сложных условиях.

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"Цель врага неизменна – убить нас всех"

Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом,

– рассказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что мы все должны помнить, что война продолжается.

Цель врага неизменна – убить нас всех,

– добавил Ермак.

Также заметил, что россияне не ценят своих людей. Захватчики делают ставку на количество. Между тем, наша сила – в качестве и единстве, холодном расчете потребностей для того, чтобы уничтожить врага.

"Продолжаем бороться за будущее нации каждый день. Все вместе", – подчеркнул чиновник.

Заметим, в сети распространили видео, где, вероятно, видно применение россиянами фосфорных бомб.

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