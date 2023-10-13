Об этом сообщил руководитель ОП. Андрей Ермак подчеркнул, что украинская армия удерживает позиции в сложных условиях.
Важно Заявления об окружении Авдеевки далеки от реальности: россияне наступают, но безуспешно
"Цель врага неизменна – убить нас всех"
Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом,
– рассказал Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что мы все должны помнить, что война продолжается.
Цель врага неизменна – убить нас всех,
– добавил Ермак.
Также заметил, что россияне не ценят своих людей. Захватчики делают ставку на количество. Между тем, наша сила – в качестве и единстве, холодном расчете потребностей для того, чтобы уничтожить врага.
"Продолжаем бороться за будущее нации каждый день. Все вместе", – подчеркнул чиновник.
Заметим, в сети распространили видео, где, вероятно, видно применение россиянами фосфорных бомб.
Оккупанты используют фосфор: смотрите видео
К теме Оккупанты лезут, как тараканы, ожесточенные бои продолжаются, – в МВА рассказали о ситуации возле Авдеевки