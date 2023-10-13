За прошедшие сутки россияне предприняли попытки прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, однако все они были безрезультатными.

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Что происходит вокруг Авдеевки

В последнее время Авдеевка является одной из самых горячих точек фронта. Враг пытается усилить свое наступление на город, однако каждый раз его планы разрушает мощное сопротивление украинских военных.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении за последние 24 часа Силы обороны отразили более 20 атак россиян в районах таких населенных пунктов как Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Ситуация на этом участке фронта действительно непростая. Там продолжаются тяжелые бои и массированные обстрелы позиций Сил обороны противником.

"Окружение города" и "большие потери"

Между тем, обострение на Авдеевском направлении пропагандисты планируют использовать в создании очередных фейков. Они уже орут о якобы окружении украинских сил вблизи Авдеевки. Впрочем, это не более чем вражеская манипуляция.

В "Информационном сопротивлении" предупреждают об основных тезисах кремлевской пропаганды, которые оккупанты будут активно продвигать в сети, и которым не следует верить. Так, они будут врать о якобы "катастрофических потерях защитников Украины в районе Авдеевки". И о том, что, мол, туда уже будут отправлять воевать раненых и пенсионеров.

Кроме того, россияне будут постоянно манипулировать словом "котел" и нарративом о "бегстве ВСУ из города".

Пропагандисты планируют запустить дезинформацию и о том, что президент Зеленский "поругался" с Главнокомандующим ВСУ из-за ситуации в Авдеевке.

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