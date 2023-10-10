Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун объяснил заявление бригадного генерала Александра Тарнавского об активизации россиян. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Россияне меняют тактику на Таврическом направлении: в ВСУ объяснили, как теперь действует враг

Что рассказал Штупун

Как пояснил спикер, россияне действительно активизировались в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", в том числе на Авдеевском направлении. 10 октября ВСУ отразили атаки захватчиков в районах Керамика, Очеретино, Бердичей, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского. Все эти населенные пункты расположены в Донецкой области.

Штупун подчеркнул, что наши защитники на Авдеевском направлении отразили все вражеские атаки и не допустили потерь рубежей и позиций. По предварительным данным, Силы обороны полностью уничтожили минимум 4 танка окупантов и повредили еще 2. Информация о потерях противника уточняется.

Также спикер объяснил эту активизацию. По его словам, россияне давно мечтают захватить Марьинку и Авдеевку, чтобы показать жителям страны-агрессорки хоть какие-нибудь успехи, ведь побед у них нет. Штупун отметил, что российское военно-политическое руководство требует от своей армии каких-либо результатов.

Результатов нет. Поэтому враг бесится. Враг бьет по населенным пунктам и пытается бросить вперед то, что у него есть,

– сказал он.

Что этому предшествовало

Во вторник, 10 октября, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский в своих соцсетях сообщил об увеличении активности со стороны захватчиков Он заявил, что на Таврическом направлении продолжаются бои.

По его словам, за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Оккупанты 9 октября совершили 705 артиллерийских обстрелов и нанесли 19 авиационных ударов.

Бригадный генерал также поделился успехами ВСУ. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов и 7 единиц военной техники противника. А общие потери россиян составили 169 человек.

Последние новости об успехах ВСУ