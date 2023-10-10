Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун объяснил заявление бригадного генерала Александра Тарнавского об активизации россиян. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что рассказал Штупун
Как пояснил спикер, россияне действительно активизировались в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", в том числе на Авдеевском направлении. 10 октября ВСУ отразили атаки захватчиков в районах Керамика, Очеретино, Бердичей, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского. Все эти населенные пункты расположены в Донецкой области.
Штупун подчеркнул, что наши защитники на Авдеевском направлении отразили все вражеские атаки и не допустили потерь рубежей и позиций. По предварительным данным, Силы обороны полностью уничтожили минимум 4 танка окупантов и повредили еще 2. Информация о потерях противника уточняется.
Также спикер объяснил эту активизацию. По его словам, россияне давно мечтают захватить Марьинку и Авдеевку, чтобы показать жителям страны-агрессорки хоть какие-нибудь успехи, ведь побед у них нет. Штупун отметил, что российское военно-политическое руководство требует от своей армии каких-либо результатов.
Результатов нет. Поэтому враг бесится. Враг бьет по населенным пунктам и пытается бросить вперед то, что у него есть,
– сказал он.
Что этому предшествовало
Во вторник, 10 октября, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский в своих соцсетях сообщил об увеличении активности со стороны захватчиков Он заявил, что на Таврическом направлении продолжаются бои.
По его словам, за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Оккупанты 9 октября совершили 705 артиллерийских обстрелов и нанесли 19 авиационных ударов.
Бригадный генерал также поделился успехами ВСУ. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов и 7 единиц военной техники противника. А общие потери россиян составили 169 человек.
Последние новости об успехах ВСУ
- Третья штурмовая бригада недавно взяла в плен российского майора под Бахмутом. Он командовал добровольческим батальоном оккупантов "Алга", однако его подразделение сбежало, а сам он был ранен осколком.
- Напомним, у ВСУ есть частичные успехи западнее Вербового. Об этом сообщил командующий Тарнавский, который подчеркнул, что наступление наших воинов на Мелитопольском направлении продолжается.
- Ранее командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОМБр Юрий Федоренко в комментарии 24 Каналу заявил, что у ВСУ каждый день есть продвижение на Бахмутском направлении. Контрнаступление не проходит быстро, потому что россияне там сосредоточили все имеющиеся у них силы и средства.