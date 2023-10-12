В то же время эксперты из американского Института изучения войны подчеркнули, что российские захватчики вряд ли добьются значительных успехов под украинской Авдеевкой. По словам аналитиков, сам город имеет мощное укрепление.

К теме Враг создает зоны напряжения: какие две цели наступления россиян на Авдеевку

Какая ситуация у россиян вблизи Авдеевки

Аналитики, ссылаясь на российские источники, отметили, что у России все же есть определенные успехи в этом районе. В частности, они подчеркнули, что, вероятно, российские войска используют "уроки", усвоенные во время операций на юге Украины и других участках фронта.

Российские силы уделяют значительное внимание контрбатарейной борьбе, используют системы радиоэлектронной борьбы, ведут артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют "четкое взаимодействие" между командованием, штурмовыми группами, аэроразведкой и элементами артиллерии.

– подчеркнули эксперты.

Кроме того, эксперты рассказали, что в этом направлении российские войска не применяют так называемые "мясные" штурмы. В ISW предположили, что оккупанты также эффективно применяют воздушную разведку и межподразделительную связь.

Аналитики отметили, что большинство российских сил, ныне воюющих в районе Авдеевки, вероятно, являются солдатами 1 армейского корпуса террористического формирования "ДНР", преимущественно контролируемого российской 8 общевойсковой армией.

"ISW не заметил никаких элементов 8-й общевойсковой армии, не принадлежащих к формированию "ДНР", вовлеченных в текущие атаки, и ISW оценивает текущие наступательные усилия России в районе Авдеевки, которые, вероятно, в основном состоят из этих сил", – сказали в Институте изучения войны.

В то же время, аналитики подчеркнули, что оккупационные войска страдают от проблем, связанных с оскорбительной командной культурой, плохой дисциплиной и минимальной подготовкой. Более того, все эти проблемы были обострены более широкими проблемами с интеграцией более нерегулярной структуры сил "ДНР" в регулярные войска России.

Будет ли у России успехов под Авдеевкой

Аналитики подчеркнули, что адаптации и успехи российской армии под Авдеевкой на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил. В частности, по данным геолокационных кадров, российские войска сосредоточены юго-западнее Авдеевки, однако они не смогут завершить оцепление украинского города.

Авдеевка – хорошо укрепленная и защищенная украинская крепость, что, вероятно, усложнит возможность российских войск приблизиться к населенному пункту или полностью его захватить. Кроме того, российские войска уже контролируют сегменты критической трассы N20 и другие маршруты, поэтому гипотетическое захват города не откроет новых путей продвижения к остальным Донецкой области.

– рассказали в ISW.

В заключение эксперты подчеркнули, что, вероятно, российские силы намерены атаковать в районе Авдеевки, чтобы зафиксировать украинские силы и не дать им передислоцироваться на другие участки фронта. Однако украинские официальные лица уже определили наступление на Авдеевку как российскую "фиксирующую операцию", и вряд ли дополнительно будут туда направлять значительное подкрепление.

Что сейчас происходит в Авдеевке