Кроме того, есть и вторая цель, связанная с российской пропагандой. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Цели оккупантов

Александр Мусиенко отметил, что захватчики начали активно наступать на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских защитников от контрнаступления на Мелитопольском направлении.

Враг создает зоны напряжения. На Мелитопольском направлении украинские силы начали расширять плацдарм, срезать эти фланги и выбивать врага. То есть увеличивать пространство для контрнаступления. Россияне активизировались возле Авдеевки. Цель – это прежде всего попытаться взять в окружение украинскую группировку войск,

– объяснил он.

Вторая цель оккупантов связана с пропагандой. России нужно показать своим гражданам хоть какие-то победы и убедить их, что наступление ВСУ якобы "не имеет успеха", а россияне якобы "продвигаются вперед".

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, в дальнейшем россияне будут увеличивать количество атак на Востоке, а ВСУ будут обороняться, отражать эти атаки и ликвидировать вражеские группировки.

Мусиенко о наступлении россиян возле Авдеевки: смотрите видео

Ситуация возле Авдеевки: что известно