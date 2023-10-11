Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Россияне пытались наступать тремя батальонами и применяли вдвое больше техники.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Прошедшие сутки были очень тяжелыми для украинских защитников. С ночи российские оккупанты начали работать по их позициям, а уже к утру били по самому городу. Под огнем оказались населённые пункты соседней громады.

"Россияне били по всем селам Очеретинской громады. Очень много было обстрелов. По тем населенным пунктам, которые не имеют никакого отношения к логистике, например, к линии фронта – просто села, где мирные и нет ни одного военного, они их накрывали. Это был шок, потому что такого, пожалуй, вообще не было с начала полномасштабной войны", – отметил начальник Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш о ситуации на Авдеевском направлении: смотреть видео

Этой ночью бои не утихали на позициях. Враг продолжал обстрелы – бил из ствольной артиллерии, РСЗО "Град". Были слышны стрелковые бои на севере и юге.

Есть сводки – тремя батальонами наступал враг. Это около 1800 человек. Даже если они не в полном составе наступали, это все равно очень много людей. Такого не было на нашем направлении с начала войны,

– подчеркнул Барабаш.

Также враг применял вдвое больше техники. По словам Виталия Барабаша, ранее оккупанты могли привлекать максимально 25 единиц, то на этот раз использовали более 50. Оккупанты наносили удары и с помощью авиации – их было более 20.

"Очень много сконцентрировано со стороны россиян и техники и личного состава. Они понимают, что на Бахмуте им уже ничего не светит. Вскоре они там будут очень сильно "отгребать", это не за горами. Им нужны какие-то победы. Рядом Авдеевка – почему бы ее не взять. Очень много ДРГ за последний месяц работало по нашему направлению. С разных сторон они пытались заходить и искать какие-то щели", – объяснил он мотивы врага.

Но украинские защитники дают отпор. Оккупанты получили мощный ответ. Бойцы ВСУ удерживают позиции.

"С 2014 года Авдеевка – это форпост нашей обороны и так просто ее не возьмешь. Конечно, такими массированными силами они (россияне – 24 Канал) никогда не наступали. Ребята готовы, хотел бы поблагодарить их. Они отразили атаки, позиции не потеряны, все героически бьются", – добавил Виталий Барабаш.

По состоянию на утро 11 октября на Авдеевском направлении фиксировались одиночные прилеты в старую и центральную часть города. Произошел один массированный обстрел по частным домам, где нет ни одного военного. Россияне били из ствольной артиллерии.

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