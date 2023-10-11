Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни намагалися наступати трьома батальйонами та застосовували удвічі більше техніки.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Минула доба була дуже важкою для українських захисників. З ночі російські окупанти почали працювати по їх позиціях, а вже на ранок били по самому місту. Під вогнем опинилися населені пункти сусідньої громади.

"Росіяни били по усім селам Очеретинської громади. Дуже багато було обстрілів. По тих населених пунктах, які не мають жодного стосунку до логістики, наприклад, до лінії фронту – просто села, де мирні і немає жодного військового, вони їх накривали. Це був шок, бо такого, мабуть, узагалі не було з початку повномасштабної війни", – відзначив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш про ситуацію на Авдіївському напрямку: дивитись відео

Цієї ночі бої не вщухали на позиціях. Ворог продовжував обстріли – гатив зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град". Було чутно стрілецькі бої на півночі та півдні.

Є зведення – трьома батальйонами наступав ворог. Це майже 1800 людей. Навіть якщо вони не у повному складі наступали, це однаково дуже багато людей. Такого не було на нашому напрямку з початку війни,

– підкреслив Барабаш.

Також ворог застосовував удвічі більше техніки. За словами Віталія Барабаша, раніше окупанти могли залучати максимально 25 одиниць, то цього разу використали більше 50. Окупанти завдавали ударів і за допомогою авіації – їх було здійснено більше 20.

"Дуже багато сконцентровано з боку росіян і техніки і особового складу. Вони розуміють, що на Бахмуті їм уже нічого не світить. Незабаром вони там будуть дуже сильно "відгрібати", це не за горами. Їм треба якісь перемоги. Поруч Авдіївка – чому б її не взяти. Дуже багато ДРГ за останній місяць працювало по нашому напрямку. З різних боків вони намагалися заходити і шукати якісь шпаринки", – пояснив він мотиви ворога.

Але українські захисники дають відсіч. Окупанти отримали потужну відповідь. Бійці ЗСУ тримають позиції.

"З 2014 року Авдіївка – це форпост нашої оборони і так просто її не візьмеш. Звісно, такими масованими силами вони (росіяни – 24 Канал) ніколи не наступали. Хлопці готові, хотів би подякувати їм. Вони відбили атаки, позиції не втрачені, всі героїчно б'ються", – додав Віталій Барабаш.

Станом на ранок 11 жовтня на Авдіївському напрямку фіксувалися поодинокі прильоти в стару частину міста та центральну. Відбувся один масований обстріл по приватних оселях, де немає жодного військового. Росіяни били зі ствольної артилерії.

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