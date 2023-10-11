Впродовж минулої доби, 10 жовтня, відбулося 108 бойових зіткнень. Військові повідомляють, що по всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії.

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Тим часом сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках – знищують ворога, поступово звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

Окупанти наступають в районі Андріївки

На Авдіївському напрямку росіяни активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. У наступі беруть участь три батальйони за підтримки танків та броньованих машин активізував. У Генштабі заявили, що наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

ЗСУ йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

До слова, минулої доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та ще 9 по його зенітно-ракетних комплексах.

Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.