Впродовж минулої доби, 10 жовтня, відбулося 108 бойових зіткнень. Військові повідомляють, що по всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії.

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Тим часом сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках – знищують ворога, поступово звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація на фронті

Окупанти наступають в районі Андріївки

ЗСУ йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку

До слова, минулої доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та ще 9 по його зенітно-ракетних комплексах.

Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.