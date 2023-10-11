Тим часом сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках – знищують ворога, поступово звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Яка ситуація на фронті
Окупанти наступають в районі Андріївки
ЗСУ йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку
До слова, минулої доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та ще 9 по його зенітно-ракетних комплексах.
Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Тим часом підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.