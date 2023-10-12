Тільки протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки росіян і водночас мали успіх на Бахмутському напрямку.
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Яка ситуація на решті напрямків