Тільки протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки росіян і водночас мали успіх на Бахмутському напрямку.

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