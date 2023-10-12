Тільки протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки росіян і водночас мали успіх на Бахмутському напрямку.

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Сили оборони відбили 25 атак на Лимано-Куп'янському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Карта боїв у районі Синьківки

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

Сили оборони стримують росіян у районі Макіївки: карта боїв

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Росія потужно наступає на Авдіївському напрямку У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: карта

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

Росіяни наступали біля Вугледара: карта

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Сили оборони стримують росіян у районі Вербового

Яка ситуація на решті напрямків

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.