Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Украинские военные отражали атаки россиян и вместе с тем имели успех на Бахмутском направлении.

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