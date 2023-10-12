Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Украинские военные отражали атаки россиян и вместе с тем имели успех на Бахмутском направлении.
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