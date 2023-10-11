Между тем, силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях – уничтожают врага, постепенно освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Какая ситуация на фронте
оккупанты наступают в районе Андреевки
ВСУ идут в наступление на Мелитопольском направлении
К слову, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и еще 9 по его зенитно-ракетным комплексам.
Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Между тем, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.