С 24 февраля 2022 года потери врага в личном составе составляют 283 900 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их точно из-за боев на фронте – трудно.

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Что известно о потерях врага в технике

танков – 4863 (+34);

боевых бронированных машин – 9220 (+91);

артиллерийских систем – 6731 (+18);

РСЗО – 809 (+1);

средства ПВО – 545 (+1);

самолетов – 316 (+1);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19);

крылатые ракеты – 1530 (+0);

корабли/катера – 20 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9145 (+20);

специальная техника – 965 (+4).



Потери россиян 11 октября 2023 года

Потери врага на фронте: последние новости