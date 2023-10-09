Об этом 24 Каналу рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров, отметив, что 8 октября возле Токмака украинские силы нанесли значительные потери оккупантам.
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Враг увеличивает ресурсы
Так, рядом с Токмаком 8 октября были ликвидированы хранящиеся на одном из железнодорожных узлов боеприпасы. Там враг копил запасы, чтобы оперативно доставлять их на Запорожскую линию фронта.
Украинские силы ликвидируют вражескую технику на Запорожском направлении / Видео из телеграма Ивана Федорова
Вчера была также ликвидирована база оккупантов в поселке Червоногорка вблизи Токмака.
В то же время оккупанты продолжают доставлять новую военную мощь и личный состав. Сейчас происходит усиленный трафик из оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска, а затем на Запорожскую линию фронта,
– отметил городской глава Мелитополя.
Как украинские защитники ликвидируют силы врага на Запорожском направлении: смотрите видео
Кроме того, враг увеличивает свои ресурсы в поселке Мелекино вблизи Мариуполя. А также пытается сконцентрировать свои силы на побережье Азовского моря и Молочного лимана.
"Несмотря на усиление ликвидации врага со стороны Сил обороны, он пытается подвозить новые группировки, чтобы компенсировать свои постоянные потери на фронте", – подчеркнул Иван Федоров.
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"Хлопки" прозвучали также во временно оккупированном Крыму
- В Джанкое, по сообщению городского главы Мелитополя Ивана Федорова, 7 октября был ликвидирован один из штабов главного разведуправления России. В результате удара погибло более 50 офицеров. Именно эта служба вместе с ФСБ совершает террор на территории временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова.
- В то же время в ГУР подтвердили эту информацию и уточнили, что по оккупантам в Джанкое был нанесен ракетный удар. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что детали операции пока "уточняются и проверяются".
- По данным жителей оккупированного Крыма, вечером 7 октября они слышали громкие взрывы. Будто бы прилеты были в Джанкое, Красноперекопске и Евпатории.
- Оккупационные власти сообщали якобы о "работе ПВО". А также о "ликвидации" украинской ракеты С-200, направлявшейся на Крымский полуостров.
- Позже в российских пабликах появилась информация о гибели 21 спецназначенца главного управления генштаба вооруженных сил России. А еще 16 военных якобы получили ранения.
- Также сообщалось, что вблизи Джанкоя произошло попадание в секретную базу оккупантов, которую они выдавали за хозяйственное здание.