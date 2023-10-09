Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, наголосивши, що 8 жовтня поблизу Токмака українські сили завдали значних втрат окупантам.

Важливо Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту

Ворог збільшує ресурси

Так, поруч з Токмаком 8 жовтня було ліквідовано боєприпаси, які зберігалися на одному з залізничних вузлів. Там ворог накопичував запаси, щоб оперативно доставляти їх на Запорізьку лінію фронту.

Українські сили ліквідують ворожу техніка на Запорізькому напрямку / Відео з телеграма Івана Федорова

Вчора була також ліквідована база окупантів у селищі Червоногорка поблизу Токмака.

Водночас окупанти продовжують доставляти нову військову міць та особовий склад. Зараз відбувається посилений трафік з окупованого Маріуполя в бік Бердянська, а потім на Запорізьку лінію фронту,

– зазначив міський голова Мелітополя.

Як українські захисники ліквідують сили ворога на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Крім того, ворог збільшує свої ресурси у селищі Мелекіне поблизу Маріуполя. А також намагається концентрувати свої сили на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману.

"Попри посилення ліквідації ворога з боку Сил оборони, він намагається підвозити нові угруповання, щоб компенсувати свої постійні втрати на фронті", – наголосив Іван Федоров.

Читайте також Бояться залишатись: про що свідчить евакуація окупантів з Токмака

"Бавовна" пролунала також в тимчасово окупованому Криму