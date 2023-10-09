Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що 7 жовтня був здійснений удар по окупантах у Джанкої. Про це пише 24 Канал.

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У ГУР підтвердили вибухи в Джанкої

За словами Юсова, наші захисники завдали по окупантах ракетного удару. Він підтвердив, що серед ворогів є втрати, однак подробиць наразі розкрити не може, оскільки дані уточнюються та перевіряються.

У суботу ввечері, 7 жовтня, по силах та засобах збройних сил Росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Попередньо серед окупантів втрати, але всі деталі наразі уточнюються і перевіряються,

– сказав він.

Російські ЗМІ заявили про багато втрат

Зазначимо, що 7 жовтня у Джанкої пролунали гучні вибухи – місцеві жителі заявили, що їх було чутно неподалік аеропорту.

На фоні повітряної атаки окупанти повідомили про роботу ППО і що нібито "збили десятки повітряних цілей". Однак російські телеграм-канали заявляють, що в результати атаки загинув 21 спецпризначенець головного управління генштабу збройних сил Росії. Також повідомляється, що ще 16 окупантів нібито зазнали поранень. Однак у ГУР цю інформацію наразі не підтвердили.

Крім цього, вони пишуть, що під Джанкоєм, куди "прилетіло", була розміщена секретна база ворога, яку окупанти замаскували під господарчу будівлю. Там російські військові нібито жили та тренувалися, а потім їхали на бойові завдання в окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

Мовляв, під час атаки окупанти якраз вечеряли, через що ракетний удар завдав багато втрат.

До слова, того дня, окрім Джанкою, вибухи лунали в Красноперекопську та Євпаторії. Під час обстрілу російські загарбники вчергове перекривали Керченський міст. При цьому вони намагалися заспокоїти переляканих місцевих жителів, заявивши, що нібито все заплановано і там проводяться ремонтні роботи.