Варто зазначити, що декілька годин тому було відомо про вибух у Джанкої. Тоді окупанти також повідомили про "успішну роботу ППО".
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У Криму щось коїться
Місцеві жителі Криму повідомляють про вибухи у різних регіонах окупованого півострова. Зокрема, прильоти чули у Джанкої, Красноперекопську та Євпаторії. В останньому місті чули принаймні два "хлопки". У місцевих телеграм-чатах жителі Криму активно діляться враженнями від атаки – пишуть, що окупанти промазали.
На Кримському півострові неспокійно / скріншот з місцевих пабліків
Російське міноборони ж повідомило про нібито "збиття" української ракети С-200, яка летіла на Крим. Потім окупанти взагалі видали, що ліквідували десятки повітряних цілей, а їх ППО "найкраща".
На фоні атаки на півострів окупанти перекрили Керченський міст. Цього разу причина зовсім не унікальна. Росіяни повідомили, нібито все заплановано і там проводяться ремонтні роботи.
Окупантам неспокійно у Криму
- Ввечері 6 жовтня у "захищеному" ППО Севастополі пролунали кілька серій вибухів. Місцевих це дуже налякало, а окупанти ж назвали звуки "тренуванням".
- Раніше того ж дня жителі Севастополя чули дивні звуки у районі Північного молу. Тоді влада списала це на протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту. Варто зазначити, що прямо перед цим місцевий гауляйтер повідомляв про атаку двох морських дронів.
- Вибухи у Криму, зокрема у Севастополі, вражають своєю постійність – перед цим прильоти чули 4 жовтня. Їх чули на мисі Фіолент, у районі Козачої Бухти, а також в Гагарінському районі міста та біля "Метро".