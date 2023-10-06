Провідний азербайджанський військовий аналітик, аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде сказав 24 Каналу, що Україні варто розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.

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"Для асиметричної боротьби потрібні дрони – наземні, повітряні та морські. У цьому ви вже маєте успіх, просто цієї кількості мало", – зазначив Рустамзаде.

Крім того, треба автоматичні кулеметні та гарматні установки, а також повноцінна система радіоелектронної боротьби. До того ж не буде зайвим розробити багатофункціональний ракетний комплекс – аналог ізраїльського Spike.

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Україна вже застосовувала асиметричну боротьбу

Успішні удари по окупованому Криму та чорноморському флоту Росії можна вважати асиметричною боротьбою. Ба більше, українські бійці уражали дорогі системи С-300 і С-400 відносно дешевими дронами.

"Ви можете не тільки знищувати якісь цілі, а й виснажувати протиповітряну оборону противника", – наголосив Рустамзаде.

Асиметрична боротьба – бойові дії з істотною різницею у військовій силі або можливостях використання стратегій і тактик з боку учасників.

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