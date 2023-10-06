Провідний азербайджанський військовий аналітик, аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде сказав 24 Каналу, що Україні варто розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.
Читайте також В Україні буде абсолютно переоснащена армія і змінений оборонний комплекс, – ОПУ
"Для асиметричної боротьби потрібні дрони – наземні, повітряні та морські. У цьому ви вже маєте успіх, просто цієї кількості мало", – зазначив Рустамзаде.
Крім того, треба автоматичні кулеметні та гарматні установки, а також повноцінна система радіоелектронної боротьби. До того ж не буде зайвим розробити багатофункціональний ракетний комплекс – аналог ізраїльського Spike.
Якої зброї потребують українські захисники: дивіться відео 24 Каналу
Україна вже застосовувала асиметричну боротьбу
Успішні удари по окупованому Криму та чорноморському флоту Росії можна вважати асиметричною боротьбою. Ба більше, українські бійці уражали дорогі системи С-300 і С-400 відносно дешевими дронами.
"Ви можете не тільки знищувати якісь цілі, а й виснажувати протиповітряну оборону противника", – наголосив Рустамзаде.
Військова допомога для України: останні новини
- США 2 жовтня передали Україні понад мільйон одиниць зброї, конфіскованої в Ірану. Ідеться про гвинтівки, кулемети, ракетні установки, протитанкові керовані ракети та боєприпаси.
- Крім того, Німеччина планує передати Україні нові системи протиповітряної оборони для захисту зернових шляхів. Мова про IRIS-T і Gepard.
- До слова, президент США Джо Байден натякнув, що виконав прохання Володимира Зеленського щодо далекобійних ракет ATACMS. Як відомо, вони зустрілись у Нью-Йорку 21 вересня.