Ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде сказал 24 Каналу, что Украине следует развивать собственный военно-промышленный комплекс.
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"Для асимметричной борьбы нужны дроны – наземные, воздушные и морские. В этом вы уже пользуетесь успехом, просто этого количества мало", – отметил Рустамзаде.
Кроме того, нужны автоматические пулеметные и пушечные установки, а также полноценная система радиоэлектронной борьбы. К тому же не будет лишним разработать многофункциональный ракетный комплекс – аналог израильского Spike.
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Украина уже применяла асимметричную борьбу
Успешные удары по оккупированному Крыму и черноморскому флоту России можно считать асимметричной борьбой. Более того, украинские бойцы поражали дорогие системы С-300 и С-400 относительно дешевыми дронами.
"Вы можете не только уничтожать какие-либо цели, но и истощать противовоздушную оборону противника", – подчеркнул Рустамзаде.
Военная помощь для Украины: последние новости
- США 2 октября передали Украине более миллиона единиц оружия, конфискованного у Ирана. Речь идет о винтовках, пулеметах, ракетных установках, противотанковых управляемых ракетах и боеприпасах.
- Кроме того, Германия планирует передать Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты зерновых дорог. Речь об IRIS-T и Gepard.
- К слову, президент США Джо Байден намекнул, что выполнил просьбу Владимира Зеленского относительно дальнобойных ракет ATACMS. Как известно, они встретились в Нью-Йорке 21 сентября.