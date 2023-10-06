Ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде сказал 24 Каналу, что Украине следует развивать собственный военно-промышленный комплекс.

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"Для асимметричной борьбы нужны дроны – наземные, воздушные и морские. В этом вы уже пользуетесь успехом, просто этого количества мало", – отметил Рустамзаде.

Кроме того, нужны автоматические пулеметные и пушечные установки, а также полноценная система радиоэлектронной борьбы. К тому же не будет лишним разработать многофункциональный ракетный комплекс – аналог израильского Spike.

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Украина уже применяла асимметричную борьбу

Успешные удары по оккупированному Крыму и черноморскому флоту России можно считать асимметричной борьбой. Более того, украинские бойцы поражали дорогие системы С-300 и С-400 относительно дешевыми дронами.

"Вы можете не только уничтожать какие-либо цели, но и истощать противовоздушную оборону противника", – подчеркнул Рустамзаде.

Асимметричная борьба – боевые действия с существенной разницей в военной силе или возможностях использования стратегий и тактик со стороны участников.

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