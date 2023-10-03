Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что обновление ВСУ является необратимым процессом. В конце концов, наша армия станет конкурентной не только в Европе, но и во всем мире.
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"У нас будет абсолютно переоснащенная армия. Параллельно с этим будет перестроен сектор обороны со стороны производства", – отметил Подоляк.
Да, для этого нужны определенные стандарты. Поэтому важно побороть коррупцию, в частности в оборонной сфере.
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Украина ключевая в будущей архитектуре европейской безопасности
Если раньше наша страна только продавала накопленное еще в советское время оружие, то теперь сосредоточится на производстве и инвестициях в этой сфере.
Кроме того, нельзя недооценивать непосредственное применение оружия на поле боя, ведь речь идет об испытаниях широкого спектра вооружения в невиданных масштабах.
"Кроме нас, в таком объеме в такой войне никто не использовал столько оружия. Поэтому у нас будет самая большая экспертиза относительно того, какое производство наиболее перспективно", – подчеркнул Подоляк.
Украина налаживает совместное производство оружия с партнерами: основное
- В Киеве 30 сентября прошел первый Международный форум оборонных индустрий. На мероприятии президент Владимир Зеленский анонсировал создание Оборонного фонда, финансирующего развитие военных производств и поддержку соответствующего сотрудничества.
- Зеленский также объявил о создании Альянса оборонных индустрий для защиты международного права. Декларацию уже подписали 13 стран.
- К слову, Украина планирует самостоятельно производить средства противовоздушной обороны. Для этого в нашу страну в скором времени прибудут специалисты.
- Кроме того, турецкая компания Baykar Makina инвестирует 100 миллионов в Украину для строительства завода по производству беспилотников, сервисного центра и главного офиса.