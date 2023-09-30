Средства, предусмотренные фондом, будут дополнительной частью расходов государства на оборону. Президент анонсировал создание структуры на Международном форуме оборонных индустрий.
Интересно Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий
Новая структура для обороны
Владимир Зеленский 30 сентября на открытии Международного форума оборонных индустрий объявил о создании специального Оборонного фонда. Президент рассказал, что предусматривает отдельные дополнительные средства для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества. Также ресурсы из фонда будут использоваться для создания новых военных объектов и оборонных программ
Средства, предусмотренные Оборонным фондом, будут отдельными от государственных расходами на оборону, оборонное производство и частные инвестиции. Его будут наполнять с дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов.
Украине нужно больше оружия
- Украина активно работает над совместным производством оружия со странами Запада, однако этот процесс займет как минимум полтора года – год. Это позволит производить и артиллерийские системы, и средства ПВО, и противотанковые ракетные комплексы, а также стрелковое оружие.
- Украина и Швеция уже договорились об общем производстве 1000 БМП CV-90. Это мощная бронированная машина с усиленной многослойной броней, созданная из стальных катаных листов.
- В Офисе президента рассказали, что государство готовится производить собственные средства ПВО – для этого в Украину в скором времени прибудут соответствующие специалисты. Стране важно полагаться не только на исчерпывающие запасы помощи Запада, но и планировать производство самостоятельно.