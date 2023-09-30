Средства, предусмотренные фондом, будут дополнительной частью расходов государства на оборону. Президент анонсировал создание структуры на Международном форуме оборонных индустрий.

Интересно Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий

Новая структура для обороны

Владимир Зеленский 30 сентября на открытии Международного форума оборонных индустрий объявил о создании специального Оборонного фонда. Президент рассказал, что предусматривает отдельные дополнительные средства для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества. Также ресурсы из фонда будут использоваться для создания новых военных объектов и оборонных программ

Средства, предусмотренные Оборонным фондом, будут отдельными от государственных расходами на оборону, оборонное производство и частные инвестиции. Его будут наполнять с дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов.

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