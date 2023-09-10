Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве боевых машин пехоты CV-90. Цель обеих стран состоит в создании 1000 единиц этой техники для ВСУ.

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Какие особенности CV-90

Замглавы Минобороны заявила, что главным преимуществом шведской БМП является забота о находящихся внутри людях. Экипаж состоит из 3 военных. Также можно перевозить десант до 8 человек. Их безопасность обеспечивает крепкая усиленная многослойная броня, созданная из стальных катаных листов.

Она подчеркнула, что такой защиты как у CV-90 нет ни в одной другой БМП. В качестве примера она привела инцидент на Лиманском направлении в этом году. В одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танковых обстрелов. Российские оккупанты попали по CV-90 "Ланцетом", однако члены экипажа и десант не пострадали. Наши защитники пересели в другую машину и продолжили выполнение боевых задач.

Если бы вместо CV-90 была советская БМП-1 или БМП-2, то не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах фактически отсутствует,

– написала Маляр.

Среди особенностей CV-90 заместитель министра обороны также выделила эффективные противотанковые средства и мощную автоматическую пушку. Это оружие способно вести огонь на расстоянии до 3 километров боеприпасами калибра 44 миллиметра. А ее максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров.

По словам Маляр, эта машина использует "революционное шасси с технологиями "Формулы-1", когда подвеска сама адаптируется к покрытию" и имеет резиновые вставки в гусеницах. Благодаря этому CV-90 имеет чрезвычайно высокую проходимость и не шумит громко во время движения. Представительница Минобороны процитировала воинов ВСУ, заявивших, что в 200 метрах шведскую CV-90 не слышно.

Основные характеристики машины CV-90: видео Анны Маляр



Напомним, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров не дав давно сообщал о подписании декларации о намерениях запустить производство CV-90 в Украине. Он заявил, что уже есть желаемая дата, однако не стал конкретизировать, когда именно может сойти с украинского конвейера первая шведская БМП.