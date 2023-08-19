В эфире телемарафона пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал подробности изготовления CV-90 в Украине.

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Когда в Украине будут производить БМП CV-90

Никифоров сказал, что есть желаемая дата, когда может сойти с конвейера первый CV-90. Однако он не уверен, что уже можно об этом говорить. В этом направлении еще нужно подписать ряд документов.

Когда будет развернуто? Здесь конкретики больше, но я не думаю, что имею право это говорить. Сейчас было подписано право на намерения. Затем будут подписаны конкретные договоренности,

– сказал Никифоров.

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