В ефірі телемарафону прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів подробиці щодо виготовлення CV-90 в Україні.
Дивіться також Навчання українських пілотів на Gripen: Зеленський заявив про старт тестових випробувань
Коли в Україні виготовлятимуть БМП CV-90
Никифоров сказав, що є бажана дата, коли може зійти з конвеєра перший CV-90. Однак він не впевнений, що вже можна про це говорити. В цьому напрямку ще потрібно підписати низку документів.
Коли буде розгорнуто? Тут конкретики більше, але я не думаю, що маю право це казати. Зараз була підписана декларація про наміри. Потім будуть підписані конкретні домовленості,
– сказав Никифоров.
БМП CV-90 і не лише: ключові моменти візиту Зеленського до Швеції
- 19 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швеція домовилися про наміри виробляти та ремонтувати БМП CV-90 на території України.
- Він зазначив, що воїни вже ефективно використовують їх на передовій.
- Окрім цього, вже почалися тестові випробування літаків Gripen за участі українських пілотів. Зеленський розповів, що під час візиту у Швецію детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Україною цих винищувачів.
- Також Швеція анонсувала передачу 13 пакета військової допомоги для України. У пакет допомоги увійдуть боєприпаси для ППО, запчастини для бойових машин, обладнання для розмінування тощо.