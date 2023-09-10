Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво бойових машин піхоти CV-90. Мета обох країн полягає у створенні 1000 одиниць цієї техніки для ЗСУ.

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Які особливості CV-90

Заступниця голови Міноборони заявила, що головною перевагою шведської БМП є турбота про людей, що перебувають всередині. Екіпаж складається з 3 військових. Також можна перевозити десант до 8 осіб. Їхню безпеку забезпечує міцна посилена багатошарова броня, яка створена зі сталевих катаних листів.

Вона наголосила що такого захисту як у CV-90 немає в жодній іншій БМП. Як приклад вона навела інцидент на Лиманському напрямку цього року. В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу. Російські окупанти влучили по CV-90 "Ланцетом", однак члени екіпажу та десант не постраждали. Наші захисники пересіли в іншу машину й продовжили виконання бойових задач.

Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1 або БМП-2, не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня,

– написала Маляр.

Серед особливостей CV-90 заступниця міністра оборони також виділила ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну гармату. Ця зброя здатна вести вогонь на відстані до 3 кілометрів боєприпасами калібру 44 міліметри. А її максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

За словами Маляр, ця машина використовує "революційне шасі з технологіями "Формули-1", коли підвіска сама адаптується до покриття", та має гумові вставки в гусеницях. Завдяки цьому CV-90 має надзвичайно високу прохідність не шумить гучно під час руху. Представниця Міноборони процитувала воїнів ЗСУ, яки заявили, що за 200 метрів шведську CV-90 не чутно.

Основні характеристики машини CV-90: відео Ганни Маляр



Нагадаємо, прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров не тав давно повідомляв про підписання декларації про наміри запустити виробництво CV-90 в Україні. Він заявив, що вже є бажана дата, однак не став конкретизувати, коли може зійти з українського конвеєра перша шведська БМП.