Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что никто в мире не был готов к столь масштабной войне. Поэтому запасы как Украины, так и международных партнеров иссякают.
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Вполне логично возникает вопрос создания производств, которые обеспечили бы потребности как Украины, так и союзников. И целесообразнее всего его построить их именно в Украине или в соседних государствах.
Логистика очень важна в этом процессе. Пойдет уменьшение перевозок и упрощение логистики. Это позволит более эффективно выполнять задачи по обороне и освобождению территорий,
– подчеркнул Грабский.
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Как быстро выйдет запустить предприятия
Как отметил Грабский, тутследует понимать, что такие предприятия не откроются в течение двух – трех недель. Нужно не менее полугода – год, чтобы наладить производственные мощности, согласовать все процедуры и т.д.
Но других вариантов нет. Зато в перспективе Украина сможет производить и артиллерийские системы, и средства ПВО, и противотанковые ракетные комплексы и даже стрелковое оружие. Так же возрастут возможности по ремонту техники.
Не будем забывать и о необходимости боеприпасов. И британские, и французские производители могут развернуть производство на территории Украины. Себестоимость таких снарядов также будет значительно меньшей, чем у международных партнеров,
– подчеркнул Грабский.
Сотрудничество Украины и Запада: коротко
- Украина активно работает над тем, чтобы производить оружие со странами Запада. Так, удалось договориться со Швецией о совместном производстве БМП CV-90. Основная цель – произвести 1000 единиц такой техники для ВСУ.
- Украина также будет работать над производством собственных систем ПВО. Для этого в наше государство посетят специалисты.
- Владимир Зеленский после визита в США объявил о намерении совместно производить оружие со Штатами. Речь идет о совместном создании оружия и оборонных систем, среди которых будет и ПВО.