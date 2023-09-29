Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что никто в мире не был готов к столь масштабной войне. Поэтому запасы как Украины, так и международных партнеров иссякают.

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Вполне логично возникает вопрос создания производств, которые обеспечили бы потребности как Украины, так и союзников. И целесообразнее всего его построить их именно в Украине или в соседних государствах.

Логистика очень важна в этом процессе. Пойдет уменьшение перевозок и упрощение логистики. Это позволит более эффективно выполнять задачи по обороне и освобождению территорий,

– подчеркнул Грабский.

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Как быстро выйдет запустить предприятия

Как отметил Грабский, тутследует понимать, что такие предприятия не откроются в течение двух – трех недель. Нужно не менее полугода – год, чтобы наладить производственные мощности, согласовать все процедуры и т.д.

Но других вариантов нет. Зато в перспективе Украина сможет производить и артиллерийские системы, и средства ПВО, и противотанковые ракетные комплексы и даже стрелковое оружие. Так же возрастут возможности по ремонту техники.

Не будем забывать и о необходимости боеприпасов. И британские, и французские производители могут развернуть производство на территории Украины. Себестоимость таких снарядов также будет значительно меньшей, чем у международных партнеров,

– подчеркнул Грабский.

Сотрудничество Украины и Запада: коротко