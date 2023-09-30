Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство" Александр Коваленко, отметив, что существует много разных видов оружия, которые можно производить совместно с партнерами. В первую очередь это боеприпасы.
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Что можно производить совместно со странами Запада
Как подчеркнул Коваленко, вполне реально наладить совместное сотрудничество с Францией по выработке самоходной артиллерийской установки. У Парижа есть "Цезары", а у Киева – "Богдана".
Также в Украины есть интересный проект БТР-4, который мог бы эволюционировать совместно с западными технологиями. Следовало бы рассмотреть вариант создания собственной БМП, условно, на уровне немецкой "Мардер". Или можно было бы сделать вариант "Брэдли", но тогда нужно договариваться с американцами.
Заявления о ПВО. Я уверен, что мы будем реализовывать проект на определенных стадиях. Ибо после войны вопрос ПВО будет таким же важным, как и сейчас. Нам нужно будет их в большом количестве,
– заметил Коваленко.
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Совместное производство оружия с Западом: коротко
- Президент Владимир Зеленский анонсировал создание специального Оборонного фонда в Украине. Его используют для развития военного производства и поддержки сотрудничества.
- Украина также будет работать над производством собственного ПВО. Для этого наше государство посетят специальные специалисты.
- Кроме того, Украина договорилась о сотрудничестве со Швецией. Там планируется произвести 1000 единиц БМП CV-90 для ВСУ.
- Также Владимир Зеленский после визита в США объявил о намерении совместно производить оружие с США. Речь идет о совместном производстве оборонных систем, среди которых будет и ПВО.