Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний простір" Олександр Коваленко, зауваживши, що існує багато різних видів зброї, які можна виробляти спільно з партнерами. Насамперед це боєприпаси.
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Що можна виробляти спільно з країнами Заходу
Як наголосив Коваленко, цілком реально налагодити спільне співробітництво з Францією щодо вироблення самохідної артилерійської установки. У Парижа є "Цезари", а в Києва – "Богдана".
Також Україна має цікавий проєкт БТР-4, який міг би еволюціонувати спільно із західними технологіями. Варто було б розглянути варіант створення власної БМП, умовно, на рівні німецької "Мардер". Або ж можна було б зробити варіант "Бредлі", але тоді потрібно домовлятися з американцями.
Заяви про ППО. Я впевнений, що ми будемо реалізовувати проєкт на певних стадіях. Бо після війни питання ППО буде таке ж важливе, як і зараз. Нам треба буде їх у великій кількості,
– зауважив Коваленко.
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Спільне виробництво зброї із Заходом: коротко
- Президент Володимир Зеленський анонсував створення спеціального Оборонного фонду в Україні. Його використають для розвитку воєнного виробництва та підтримки співпраці.
- Україна також працюватиме над виробництвом власного ППО. Для цього до нашої держави навідаються спеціальні фахівці.
- Окрім того, Україна домовилася про співпрацю із Швецією. Там планують виробити 1000 одиниць БМП CV-90 для ЗСУ.
- Також Володимир Зеленський після візиту до США оголосив про намір спільно виробляти зброю із Сполученими Штатами. Йдеться про спільне виробництво оборонних систем, серед яких буде і ППО.