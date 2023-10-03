Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що оновлення ЗСУ є незворотним процесом. Зрештою наша армія стане конкурентною не лише у Європі, а й у всьому світі.
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"У нас буде абсолютно переоснащена армія. Паралельно з цим буде перебудований сектор оборони з боку виробництва", – зазначив Подоляк.
Так, для цього потрібні певні стандарти. Тому важливо побороти корупцію, зокрема в оборонній сфері.
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Якщо раніше наша країна лише продавала накопичену ще за радянських часів зброю, то тепер зосередиться на виробництві та інвестиціях у цій сфері.
Крім того, не можна недооцінювати безпосереднє застосування зброї на полі бою, адже йдеться про випробування широкого спектра озброєння в небачених досі масштабах.
"Крім нас, у такому обсязі в такій війні ніхто не використовував стільки зброї. Тому в нас буде найбільша експертиза щодо того, яке виробництво найперспективніше", – наголосив Подоляк.
Україна налагоджує спільне виробництво зброї з партнерами: основне
- У Києві 30 вересня відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій. На заході президент Володимир Зеленський анонсував створення Оборонного фонду, який фінансуватиме розвиток воєнних виробництв і підтримку відповідної співпраці.
- Зеленський також оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій для захисту міжнародного права. Декларацію вже підписали 13 країн.
- До слова, Україна планує самостійно виробляти засоби протиповітряної оборони. Для цього до нашої країни незабаром прибудуть фахівці.
- Крім того, турецька компанія Baykar Makina інвестує 100 мільйонів в Україну для будівництва заводу з виробництва безпілотників, сервісного центру та головного офісу.