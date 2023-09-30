Соответствующее заявление руководитель компании-производителя беспилотников сделал на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Он добавил, что процесс уже начался.
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Важная инвестиция в Украину
Турецкая компания Baykar заявила, что инвестирует в украинское производство 100 миллионов долларов. Именно она производит боевые беспилотники Bayraktar. Генеральный директор Халук Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве сообщил, что сейчас в Украине они имеют три направления вложения средств.
У нас в Украине три основные инвестиции. Одна из них – завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также главный офис здесь... Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начали. На его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается,
– заявил Байрактар.
Он рассказал, что это будет экологическое и взаимовыгодное сотрудничество. Украина может предоставить уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона непосредственно сами беспилотники. Однако прежде всего надо наладить цепочку поставок, найти и развить человеческий капитал.
Глава турецкой компании подчеркнул, что в современной войне беспилотников важна обратная связь в использовании технологий от военных. Именно поэтому Bayraktar, которые применяются в Украине, оборудовали рядом уникальных систем.
Халук Байрактар добавил, что компания поддерживает Украину в этой войне. Гендиректор добавил, что они здесь не для того, чтобы максимизировать доходы или прибыли. Отдельно он отметил помощь Украине, в частности приобретение радарных систем. Также руководитель Baykar рассказал, что компания отправляла гуманитарные грузы и организовала лагерь для украинских детей.
Форум оборонных индустрий: что известно
- В Киеве 30 сентября открылся Международный форум оборонных индустрий, на который прибыли представители более 30 стран и 252 компании. Целью встречи является создание коалиции для установления безопасности в мире.
- В частности, Владимир Зеленский на форуме сообщил о создании Альянса оборонных индустрий, который будет работать на защиту безопасности каждой страны мира. К нему могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира. Сейчас декларацию подписали 13 компаний.
- В Украине создадут специальный Оборонный фонд, который усилит развитие военных производств. Он будет включать отдельные средства именно на обеспечение производства оружия и поддержки соответствующего сотрудничества.
- В рамках встречи Денис Шмыгаль рассказал, что Россия своими атаками повредила 37 оборонных предприятий Украины. Государство работает над их восстановлением и наращиванием новых производств оружия и военной техники.