Соответствующее заявление руководитель компании-производителя беспилотников сделал на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Он добавил, что процесс уже начался.

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Важная инвестиция в Украину

Турецкая компания Baykar заявила, что инвестирует в украинское производство 100 миллионов долларов. Именно она производит боевые беспилотники Bayraktar. Генеральный директор Халук Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве сообщил, что сейчас в Украине они имеют три направления вложения средств.

У нас в Украине три основные инвестиции. Одна из них – завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также главный офис здесь... Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начали. На его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается,

– заявил Байрактар.

Он рассказал, что это будет экологическое и взаимовыгодное сотрудничество. Украина может предоставить уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона непосредственно сами беспилотники. Однако прежде всего надо наладить цепочку поставок, найти и развить человеческий капитал.

Глава турецкой компании подчеркнул, что в современной войне беспилотников важна обратная связь в использовании технологий от военных. Именно поэтому Bayraktar, которые применяются в Украине, оборудовали рядом уникальных систем.

Халук Байрактар добавил, что компания поддерживает Украину в этой войне. Гендиректор добавил, что они здесь не для того, чтобы максимизировать доходы или прибыли. Отдельно он отметил помощь Украине, в частности приобретение радарных систем. Также руководитель Baykar рассказал, что компания отправляла гуманитарные грузы и организовала лагерь для украинских детей.

Форум оборонных индустрий: что известно