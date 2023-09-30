На Форуме оборонных индустрий 29 сентября Денис Шмигаль заявил, что Украина также работает над тем, чтобы у нас действовало производство вооружения замкнутого типа, пишет 24 Канал.

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Украинское чиновник заявил, что украинская оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов.

От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их возобновлению. Российский режим мечтал о демилитаризации Украины. Украина ежемесячно только наращивает производства вооружения и военной техники. Можно сказать: кто посеял ветер – тот пожнет бурю,

– заявил Денис Шмигаль.

По его словам, сейчас Украина запускает новые производства военно-промышленного комплекса. В частности, наше государство:

расширяет те предприятия, которые давали результаты вплоть до начала полномасштабного вторжения;

инвестирует в новые технологии и разработки.

Кроме того, Киев сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники, а также прорабатывает вопросы создания на украинской территории замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов.

"Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, помогающие постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров. Но нам нужно больше. Именно поэтому по инициативе президента Владимира Зеленского мы сегодня (29 сентября – 24 Канал) проводим этот форум", – объяснил премьер-министр Украины.

Кстати, Шмигаль заверил, что в 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. Также в 2024 году расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения увеличили в семь раз – до 55,8 миллиарда гривен.

Что говорил Шмигаль на Форуме оборонных индустрий: смотрите видео

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