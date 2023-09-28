Украина сталкивается с большим трудом, когда говорится об инвестициях в военное производство. Ведь денежные средства выделяют на текущие нужды армии. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что, несмотря на это, Украина находит пути для производства нового оружия

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"Уже есть конкретное понимание, что нужно делать при большой интенсивности войны. Мы делаем акценты на снарядное, ракетное и дроновое производство", – отметил Михаил Подоляк.

Может ли Украина обеспечить себя вооружением

Сегодня производством вооружения в Украине занимается много институтов. В их числе и Укроборонпром, и Минстратегпром, и Министерство обороны, и Министерство цифровизации.

Мы еще на этапе, когда это делаем. Пока нельзя сказать, что мы можем полностью себя обеспечить. Будь это территориально маленькая война, то да, мы себя могли бы обеспечить себя собственным производством. Но учитывая интенсивность и производственные способности оппонента, нам еще предстоит многое делать,

– заметил Подоляк.

Полномасштабное вторжение показало несколько важных вещей, на которые нужно делать акценты:

дроны;

радиоэлектроника;

ракеты определенной дальности с высокоточным поражением

Помимо этих трех компонентов очень важно строить правильную ремонтную, инженерно-ремонтную логистику и логистику обеспечения амуницией. Речь идет о снарядах разных форматов и разных видов.

Разговор с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

Как распределяются средства во время войны

В то же время, инвестиции в военное производство в мирное и военное время существенно отличаются. Сейчас в Украине бюджет разорван, потому что Россия уничтожает все экспортные потенциалы.

Война за Черноморскую акваторию, это, в частности, война за то, чтобы снизить возможность Украины экспортировать огромное количество своего продукта, который составлял 25-35% экспортного потенциала. Россия наносит удары, понимая, что так она лишит нас денег,

– заметил Подоляк.

В связи с этим на сегодня средства приоритетно тратятся на ситуативные потребности армии. Речь идет о начислении заработной платы, закупке снарядов и т.д.

"Поэтому немного сложно находить инвестиции, которые нужно вкладывать в производство. Но при этом Украина находит. Поэтому, думаю, что нам какое-то время еще нужно, но в Украине будет очень крутая оборонная промышленность с акцентами на современный тип интенсивной масштабной войны", – убежден советник председателя ОП.

К тому же, в скором времени состоится Форум оборонных индустрий, где будут проводить переговоры с зарубежными партнерами. Больше, по словам Подоляка, предварительные договоренности уже есть.

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